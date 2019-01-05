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İstanbul İl Hakem Kurulu, ifade vermeye çağrıldı!

İstanbul İl Hakem Kurulu hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul İl Hakem Kurulu, ifade vermeye çağrıldı!
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05 Ocak 2019 14:30
Cumhuriyet Başsavcılığı, sezonun ilk haftalarında vizesiz hakemlere maç yönettiren İstanbul İl Hakem Kurulu hakkında soruşturma başlattı.

Amatorlig.net'in haberine göre T.Y. isimli hakemin şikayetini değerlendiren Başsavcılık, sezonun başlarında uzun haftalar boyunca yaşanan vizesiz hakem skandalını soruşturma kararı aldı. Vizesiz hakemlere maç yönettirdiği, bununla birlikte maç raporlarında ve TFF'ye gönderilen AFYS belgelerinde sahtecilik yaptığı iddia edilen İstanbul İl Hakem Kurulu'nun başkanı ve 9 üyesi ifadeleri alınmak üzere Anadolu Adliyesi'ne çağrıldı.

Soruşturmanın gidişatı, İHK Başkanı ve Üyelerinin ifadelerine göre netlik kazanacak.

Konuyla ilgili önümüzdeki hafta içi önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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