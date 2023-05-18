İstanbul'da genç milli takım toplantısı

Genç milli futbol takımları değerlendirme toplantıları İstanbul'da yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
Abone Ol
İstanbul'da genç milli takım toplantısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2023 00:08
Genç Milli Futbol Takımları değerlendirme toplantıları İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre toplantılar, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

İki gün süren toplantılarda son dönemde gerçekleştirilen Genç Milli Takım kampları analiz edilirken, İzmir'de düzenlenen 12 Yaş Altı Kupası ve Antalya'da oynanan Gelişim Ligleri Finalleri de masaya yatırıldı. Toplantıların son gününde, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da katılımcılarla bir araya geldi.

Antrenörlere hitaben konuşan Hamit Altıntop, "Genç Milli Takımlarımızın oyuncu havuzunu genişletmek adına yapıcı ve kucaklayıcı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oyuncuların gelişim sürecini titizlikle takip ediyoruz. Kariyer ve gelişim planlamaları sürecinde oyuncuların sizlere güven duymasını sağlamak çok önemli bir noktadır." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery