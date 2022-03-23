İspanya'da Radamel Falcao pişmanlığı

Radamel Falcao, 2019 yılında Galatasaray'a transfer olduğunda büyük bir heyecan yaratmıştı. İstanbul'a indiğinde onlarca taraftar tarafından karşılanan Falcao, Türkiye'deki kariyeri boyunca hayal kırıklığı yarattı. Sezon başında sözleşmesi feshedilen yıldız oyuncu, İspanya'da da Türkiye'dekine benzer bir durum yaşıyor

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İspanya'da Radamel Falcao pişmanlığı
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23 Mart 2022 12:28
Kariyerinde uzun yıllar üst seviyede futbol oynayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, son yıllarda hayal kırıklığından öteye gidemiyor.

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan Galatasaray'a transfer olduğu 2019 yılında Türkiye'de taraflı tarafsız tüm futbolseverlerde heyecan yaratan yıldız oyuncu, beklentileri karşılayamadan uzun süreli sakatlıklarla sarı-kırmızılı takımdan ayrılmıştı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra transferin son saatlerinde İspanya LaLiga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı yıldız, İspanya'da da benzeri durum yaşıyor. LaLiga'ya adeta fırtına gibi başlayan Falcao, ilk 4 maçında attığı 3 golle Galatasaraylı taraftarları kıskandırsa da ilerleyen dönemde İspanyolları hayal kırıklığına uğrattı.

Son olarak LaLiga'nın 13. haftasında attığı golle Rayo Vallecano forması altında 5. golüne ulaşan Falcao, bu golden sonra yaklaşık 4 aydır ağları havalandıramadı. Galatasaray döneminde olduğu gibi yine sakatlıklar sebebiyle birçok maçı kaçıran Kolombiyalı golcü, İspanya'da bu sezon 17 maçta forma giyebildi. LaLiga'da Rayo Vallecano'nun son maçlarında sakat olmamasına rağmen kadroya dahi giremeyen Falcao için İspanyol taraftarlar da umudunu kesti.

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