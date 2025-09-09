İsmail Kartal'dan basın toplantısı kararı!

Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe ayrıca, Gökhan Gönül'ün Tedesco'nun yardımcısı olarak görev alacağını duyurdu.





Bu kararın resmileşmesinin ardından İsmail Kartal'dan açıklama geldi. İsmail Kartal kendisi hakkındaki iddialara yanıt verdi.



"ASILSIZ HABERLER VAR"

Fenerbahçe'nin bir evladı olarak, seçim sürecini dikkate alarak şu ana kadar sessiz kaldığını söyleyen Kartal,sözleriyle açıklamasını noktaladı.