09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-190'
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-190'
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-190'
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-390'
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-090'
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

İsmail Kartal'dan basın toplantısı kararı!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük göreve Domenico Tedesco getirildi. Süreçte adı sık sık anılan İsmail Kartal kendisi hakkındaki iddialara cevap verdi.

İsmail Kartal'dan basın toplantısı kararı!
Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe ayrıca, Gökhan Gönül'ün Tedesco'nun yardımcısı olarak görev alacağını duyurdu.

Bu kararın resmileşmesinin ardından İsmail Kartal'dan açıklama geldi. İsmail Kartal kendisi hakkındaki iddialara yanıt verdi. 

"ASILSIZ HABERLER VAR"



"Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur."

"CEVAP HAKKIMI SAKLI TUTTUM"

Fenerbahçe'nin bir evladı olarak, seçim sürecini dikkate alarak şu ana kadar sessiz kaldığını söyleyen Kartal, "Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım." sözleriyle açıklamasını noktaladı.

İŞTE O PAYLAŞIM;



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
