Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısı düzenleyecek.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, toplantının 18 Ocak Salı günü basın mensuplarına açık bir şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.
Fenebahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Basın Bilgilendirme. Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, 18 Ocak Salı günü (yarın) saat 14.30'da bir basın toplantısı yapacaktır. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek toplantı, basın mensuplarına açık gerçekleştirilecektir."
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, toplantının 18 Ocak Salı günü basın mensuplarına açık bir şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.
Fenebahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Basın Bilgilendirme. Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, 18 Ocak Salı günü (yarın) saat 14.30'da bir basın toplantısı yapacaktır. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek toplantı, basın mensuplarına açık gerçekleştirilecektir."