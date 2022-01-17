İsmail Kartal, basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Haber; Sporx.com
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İsmail Kartal, basın toplantısı düzenleyecek
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17 Ocak 2022 21:04
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, toplantının 18 Ocak Salı günü basın mensuplarına açık bir şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Fenebahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Basın Bilgilendirme. Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, 18 Ocak Salı günü (yarın) saat 14.30'da bir basın toplantısı yapacaktır. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek toplantı, basın mensuplarına açık gerçekleştirilecektir."

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