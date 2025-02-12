Ismail Jakobs yine yok

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Jakobs, AZ Alkmaar maçında forma giyemeyecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ismail Jakobs yine yok
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12 Şubat 2025 10:05
Son güncelleme 12 Şubat 2025 10:06
Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, perşembe günü AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında forma giymeyecek.

25 yaşındaki futbolcu, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle 30 Ocak'ta oynanan Ajax, Süper Lig'deki Gaziantep FK ve Adana Demirspor, kupadaki Bolu maçında da forma giymemişti.

25 yaşındaki Jakobs, Galatasaray formasıyla 12 lig, 1 Avrupa, 1 kupa olmak üzere 16 maça çıktı ve 1 asist yaptı. 

Jakobs, AZ Alkmaar maçıyla birlikte Galatasaray'da 13. maçını kaçırmış olacak. 

 

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