İşitme Engelli Kadın Basketbol Takımı farklı kazandı!

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, klasman maçında karşılaştığı Kenya'yı 73-32 yendi.

Haber; AA
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İşitme Engelli Kadın Basketbol Takımı farklı kazandı!
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20 Haziran 2023 22:30
Son güncelleme 20 Haziran 2023 22:31
Kadın Milli Takımı, klasman maçında Kenya'yı 73-32 yendi.

 Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen organizasyonda çeyrek finalde Yunanistan'a 57-44 yenilen milliler, klasman maçında Kenya karşılaştı. Milli takım rakibini 73-32 mağlup etti.

Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan Kadın Milli Takımı, ilk maçında İtalya'ya yenilmiş, ardından Kenya'yı 76-27, Litvanya'yı da 40-37 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Ay yıldızlılar 5'incilik maçında 23 Haziran'da Polonya ile karşılaşacak.

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