Inter, işi tatlıya bağladı: Correa, 31 milyon euro'ya bitti!

İtalya Ligi Serie A'nın son şampiyonu Inter, Joaquin Correa'nın transferini resmen açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; inter.it
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Inter, işi tatlıya bağladı: Correa, 31 milyon euro'ya bitti!
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26 Ağustos 2021 15:48
Romelu Lukaku'yu 115 milyon euro'ya Chelsea'ye satan Serie A devi Inter, flaş transferi resmen açıkladı.

Son şampiyon, Lazio'dan Joaquin Correa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Inter, 10 numara pozisyonunda oynayan Correa için 31 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

LAZIO BAŞKANI, "PARA KONUŞUR" DEMİŞTİ!

Lazio'nun başkanı Claudio Lotito, Correa'nın Inter'e transferi öncesinde yaptığı açıklamada, "Televizyonda Correa'yı istediklerini söyleyenler var. Ben televizyonda pazarlık yapmıyorum. Transferde para konuşur. Parayı ver ve deveyi gör. Anlaşma, birileri net bir teklifte bulunduğunda ve biz de bundan memnun kaldığımızda yapılacak. Oyuncu almak için satmak zorunda değiliz." ifadelerini kullanmıştı.


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