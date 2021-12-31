Inter'de 3 isim pozitif

Inter'de Edin Dzeko, Alex Cordac ve Martin Satriano'nun COVID-19 testleri pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inter'de 3 isim pozitif
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31 Aralık 2021 18:19
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de 3 futbolcunun COVID-19 testleri pozitif çıktı.

Yapılan açıklamada Edin Dzeko, Alex Cordac ve Martin Satriano'nun testlerinin pozitif olduğu ve 3 futbolcunun karantinaya alındığı kaydedildi.

Inter, yeni yıldaki ilk maçında 6 Ocak'ta Bologna ile karşılaşacak.


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