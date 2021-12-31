Inter'de 3 isim pozitif

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de 3 futbolcunun COVID-19 testleri pozitif çıktı.
Yapılan açıklamada Edin Dzeko, Alex Cordac ve Martin Satriano'nun testlerinin pozitif olduğu ve 3 futbolcunun karantinaya alındığı kaydedildi.
Inter, yeni yıldaki ilk maçında 6 Ocak'ta Bologna ile karşılaşacak.
Yapılan açıklamada Edin Dzeko, Alex Cordac ve Martin Satriano'nun testlerinin pozitif olduğu ve 3 futbolcunun karantinaya alındığı kaydedildi.
Inter, yeni yıldaki ilk maçında 6 Ocak'ta Bologna ile karşılaşacak.