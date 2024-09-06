Ingram, Pelicans'ın gönüllü kampına katılmadı

New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram'ın, Pelicans'ın gönüllü olarak düzenlediği idman kampına katılmadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Ingram, Pelicans'ın gönüllü kampına katılmadı
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06 Eylül 2024 12:09
New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram'ın, Pelicans'ın gönüllü olarak düzenlediği idman kampına katılmadığı bildirildi.

Ingram'ın Pelicans'la halihazırda belirsiz durumda olan geleceği, sözleşme durumu ve süregelen takas söylentilerinin çözülmesini beklerken daha da belirsiz bir hale büründü.

The Athletic'ten Will Guillory, Ingram'ın geçtiğimiz hafta Kaliforniya'da düzenlenen gönüllü kampa katılmayan sadece iki Pelicans oyuncusundan biri olduğunu bildirdi.

Temmuz ayında takımla bir yıllık sözleşme imzalayan Daniel Theis'ın, bu antrenmana katılmayan diğer New Orleans oyuncusu olduğu kaydedildi.

Guillory, Pelicans'ın Ingram'ın katılım göstermiş olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Pelicans'ın bu kampı düzenlediği sırada Ingram, X'te bir papazın "insanların gerçek değerinin bilinmediği ortamlardan uzak durması gerektiği" üzerine vaaz verdiği bir videoyu paylaşmıştı.

NBA muhabiri Marc Stein, geçtiğimiz Temmuz ayında Ingram'ın 210 milyon dolar değerinde dört yıllık bir maksimum uzatma istediğini, ancak Pelicans'ın kendisine bu miktarı ödemeyeceğini "açıkça belirttiğini" kaleme almıştı.

Stein ayrıca diğer takımların Ingram takası için araştırma yaptıklarını, ancak hiçbirinin kendisine istediği rakamı vermeye istekli olmadığını belirtmişti.

Pelicans ile altıncı sezonuna girecek olan Ingram, son beş sezonda maç başına en az 20 sayı, 4,9 ribaund ve 4,0 asist ortalamaları tutturmuştu.

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