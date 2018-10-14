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RUSYA: Guilherme, Fernandes, Neustadter, Dzhikiya, Kudryashov, Zobnin, Gazinski, Kuzyaev, Golovin, Ionov, Dzyuba



TÜRKİYE: Sinan, Hasan Ali, Çağlar, Serdar Aziz, Mehmet Zeki, Mahmut, Okay, Oğuzhan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Cenk Tosun

Rusya

Rusya

Rusya

Rusya

Rusya

Rusya

Rusya

Rusya

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 20.04.1994 Bursa Özel 0-1 22.04.1998 Moskova Özel 0-1 31.08.2016 Antalya Özel 0-0 05.06.2018 Moskova Özel 1-1 07.09.2018 Trabzon UEFA Uluslar Ligi 1-2

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü maçında deplasmanda konuk olacağıile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.Ay-yıldızlı ekip,ile daha önce oynadığı 5 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 5 karşılaşmanın 3'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı.Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 5 gol gördü.İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'un ilk maçında 7 Eylül 2018'de Trabzon'da karşı karşıya geldi.Türkiye vearasındaki müsabaka, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.Ay-yıldızlı ekibin tek golünü 41. dakikada Serdar Aziz attı.'ya galibiyeti getiren goller ise 13. dakikada Denis Cheryshev ve 49. dakikada Artem Dzyuba'dan geldi.Türkiye ve, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.İki ülke arasındaki ilk maçı, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı.22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakadaaynı skorla galip geldi.Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.Türkiye ilearasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.