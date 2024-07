İlhan Palut: 'Daha üst seviyeye hazırım'

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Aslında'dan Çağlar Aslan'a açıklamalarda bulundu. İşte İlhan Palut'un sözleri...



Kamp döneminiz nasıl sürüyor?



"Geçen sene lige yeni çıkan bir takım vardı. Farklı bir transfer politikası izledik gelişime açık genç oyuncular ve çok fazla bilinmeyen liglerden gelen oyuncularla kadromuzu takviye ederek bir yarışa çıktık. Genelinde başarılı olsak da ligin son bölümünü savrularak bitirdik. Bu sezona ise daha iyisini yapabilme adına da çalışmalarımıza başladık. Erzurum kampından sonra Maribor'a geldik 18'ine kadar burada çalışmalarımız sürecek ve ondan sonra Granja Gora'ya gideceğiz 28'ine kadar da orada çalışacağız dört hazırlık maç oynamayı planladık."



Fikstür hakkında yorumunuz nedir?



"Biliyorsunuz fikstür çekildi. Şu an tek hedefimiz Başakşehir maçına en iyi şekilde çıkmak. 27. hafta sorduğunuz zaman da 28. haftaki maçımıza en iyi şekilde hazırlanacağız diyeceğiz. Çünkü bazı şeylerden de ders almak gerekiyor. Adım adım ilerleyerek sezonu güzel bir şekilde geçirmeye çalışacağız."



Transfer çalışmalarınız nasıl gidiyor?



"Papa'yı aldık ve Ali Sowe transferimiz oldu bunun yanında yine geçen seneki politikamız gereği Türkiye içinden ve dışından genç oyuncuları da kadromuza katacağız. Gençlerin bazıları bizimle devam edecek, bazılarını kiralık olarak başka takımlara da gönderme durumumuz olabilir ama şöyle söyleyeyim bek bölgeleri hariç bütün bölgelere transfer yapacağız. Oyuncular tüm seçenekleri masada görmek istiyor. Belki bugünden yarına değil ama süreç içerisinde lige hazır bir şekilde kadromuzu tamamlamış olacağımızı düşünüyorum."



Gelecek adına bireysel olarak hedefleriniz nedir?



"Şu anda Rizespor'u çalıştırıyorum ve gayet mutluyum, huzurluyum. Aidiyet duygusunu hissediyorum ama işte bu ülke içi ülke dışı tabii ki her mesleği yapan insan mesleğini en üst noktalarda, belki yarışması en zor yerlerde yapmak ister. Aslında bu bir çelişki gibi görünür, halbuki yukarı çıktıkça işler zorlaşır ama her insan en yukarıda, en zorluk içerisinde olmak ister tabii ki. Ben de mesleğimi yapılabilecek en zor yerlerde yapmak isterim ve kendimi buna çok şükür hazır hissediyorum. Bugün Rizespor'da bundan şikayetçiyim diye soracak olursanız, asla değil büyük bir şevkle istekle çalışıyorum ama sorduğunuz soruyla ilgili evet kendime güvenim tam ve en zor seviyelerde de bu işi koparabileceğimi düşünüyorum."



"Politikamız gereği Türkiye içinden ve dışından genç oyuncuları da kadromuza katacağız. Bek bölgeleri hariç bütün bölgelere transfer yapacağız. Yani bunlar stoper, orta saha, kanat ve forvet bölgesine bir transfer daha yaparak bu süreci tamamlamak istiyoruz."



Milli takımımızın EURO 2024'teki performansını nasıl buluyorsunuz?



"Biliyorsunuz gruptan çıktık ama gerçekten zor anlar yaşamadık değil. Bence daha sonraki maçlarda özellikle hocamız savunma anlamında biraz daha sağlam bir yapı, sağlam bir kurgu oluşturmak istedi. Direkt bir forvettense, topun bizde daha kalıcı, daha rotasyonlu oyuncular işte Arda, Hakan, Kenan, Barış gibi oyuncuların rotasyonu ve hareketliliği ile rakipleri zor durumda bırakmak istedi. Buna saygı duymak gerekir işte biz forvet ve oyuncu tercih ediyoruz. Montella, Adana Demirspor'da da bunu tercih etti. Hoca milli takımda da son dönemlerde bunu tercih etti. Bu şekilde yarı finale çıkmaya çok yaklaştık mı, evet. Hepimizin futbol görüşü, futbola bakışı, oyuncu seçimleri farklı olabilir ama sonuçta o teknik direktör ve kararı o verdi dediğim gibi saygı duymak düşer bize."



"Bu seviyede oynamaya hazırlar"



"Barış'ın ve Ferdi'nin bu sene ligimizde gösterdikleri performans etkileyiciydi. Ferdi bütün sezonu çok iyi geçirdi, Barış özellikle sezonun finaline doğru çok yükselen bir performansa imza attı. İki oyuncu aynı performanslarını Avrupa Şampiyonası'na taşıdılar. Bence her maçta en zor rakiplere karşı bile bu kaliteyi sürdürmeye devam ettiler. Hem fizik olarak karşı koydular, hem de kalite olarak fark yarattılar. Bu da zaten bize apaçık gösteriyor ki bu oyuncular bu seviyelerde oynamaya artık hazırlar. İnşallah Avrupa'nın elit kulüplerine giderler, diğer oyuncularımızı da inşallah oralarda görürüz ama ben giderlerse çok başarılı olacaklarını düşünüyorum zaten düşünmekten öte bize bunu kanıtladılar."



"Bir kere iyi bir jenerasyonumuz vardı bunu kabul etmek lazım. Elemelerin son maçlarında Montella ile beraber gerçekten çok güzel bir ambiyans yakalamıştı milli takımımız. Yani çok daha iyisini yapabilir miydik, evet. Kötü müydük, asla hayır Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Hoca belli bir sistemde başladı sonra başka dizilişleri denedi rakibe göre. Bence biz kötü bir iş çıkarmadık. Hollanda maçını izlediğimiz zaman Hollanda'yı eleyebilir miydik, kesinlikle eleyebilirdik ama Hollanda da "Hollanda'ya nasıl eleniriz?" diyebileceğimiz bir takım değildi. Yere daha sağlam basıyoruz ve ben bu jenerasyonun daha iyisini önümüzdeki turnuvaları da yapabileceğini düşünüyorum. Bence iyi bir iş çıkardık."





