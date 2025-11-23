23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
17:00
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-045'
23 Kasım
Cremonese-Roma
17:00
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
18:45
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
16:30
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
16:30
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
2-070'
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
19:15
23 Kasım
Nantes-Lorient
19:15
23 Kasım
Brest-Metz
19:15
23 Kasım
Auxerre-Lyon
17:00
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
0-151'
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
17:00
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
18:15
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
16:00
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
19:30
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
17:00
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
19:30
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
17:30
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
19:00
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
16:00
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Iğdır FK, ligde hasretini bitirdi!

1. Lig'in 14. haftasında Iğdır FK, Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Iğdır FK, ligde 4 hafta sonra kazandı. Erzurumspor, bu sezon ligde ilk kez kaybetti.

1. Lig'in 14. haftasında Iğdır FK, sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Iğdır FK 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi Iğdır FK, Amar Gerxhaliu'nun 15. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip Erzurumspor, 31. dakikada Eren Tozlu'nun penaltı golüyle skora 1-1'lik denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.


Iğdır FK, 61. dakikada Gianni Bruno ile bu kez 2-1 öne geçti ve maçı da 2-1'lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Iğdır FK, ligde 4 hafta sonra kazandı ve 22 puana yükseldi. Erzurumspor, bu sezon ligde ilk kez mağlubiyet aldı. Konuk ekip Erzurumspor, ligde 23 puanda kaldı.

Iğdır FK, ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Erzurumspor, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Kerem Ersoy, Çağrıcan Pazarcıklı

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Dk. 84 Rotariu), Bruno (Dk. 84 Koita), Mendes (Dk. 76 Ahmet Emin Engin), Doğan Erdoğan, Caner Cavlun (Dk. 68 Serkan Asan), Ali Kaan Güneren, Gökcan Kaya, Burak Bekaroğlu

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 68 Sylla), Eren Tozlu, Giorbelidze, Crociata (Dk. 80 Adem Eren Kabak), Orhan Ovacıklı (Dk. 80 Ali Ülgen), Benhur Keser (Dk. 80 Mustafa Yumlu), Mustafa Fettahoğlu

Goller: Dk. 15 Gerxhaliu (Kendi kalesine), Dk. 61 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 31 Eren Tozlu (Penaltıdan) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 30 Taha Tepe, Dk. 55 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 23 Yakup Kırtay, Dk. 28 Benhur Keser, Dk. 90+7 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK)

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.