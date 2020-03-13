iddaa, 'seyircisiz oynama' kararının ardından değişikliğe gitti! İşte yeni oranlar...

iddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak ve ligin kaderini belirleyecek 2 maçın oranlarında değişikliğe gitti.
15 Mart Pazar saat 16.00'da Trabzonspor ile Başakşehir, Akyazı'da karşı karşıya gelecek. Süper Lig için alınan "seyircisiz oynama" kararının ardından risk yönetimi, Trabzonspor'un Başakşehir karşısındaki galibiyet oranını 2.00'den 2.10'a yükseltti; maçın beraberlik oranı ise 3.15'ten 3.00'e düştü.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN DE ORANI DEĞİŞTİ
iddaa risk yönetimi, Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın galibiyet oranını 1.65'ten 1.80'e yükseltti; Beşiktaş'ın galibiyet oranı ise 3.55'ten 3.15'e düşürüldü.
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15 Mart Pazar saat 16.00'da Trabzonspor ile Başakşehir, Akyazı'da karşı karşıya gelecek. Süper Lig için alınan "seyircisiz oynama" kararının ardından risk yönetimi, Trabzonspor'un Başakşehir karşısındaki galibiyet oranını 2.00'den 2.10'a yükseltti; maçın beraberlik oranı ise 3.15'ten 3.00'e düştü.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN DE ORANI DEĞİŞTİ
iddaa risk yönetimi, Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın galibiyet oranını 1.65'ten 1.80'e yükseltti; Beşiktaş'ın galibiyet oranı ise 3.55'ten 3.15'e düşürüldü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın