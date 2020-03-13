iddaa, "seyircisiz oynama" kararının ardından değişikliğe gitti! İşte yeni oranlar...

iddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak kritik maçların oranlarında değişiklik yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
iddaa, 'seyircisiz oynama' kararının ardından değişikliğe gitti! İşte yeni oranlar...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2020 16:52
iddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak ve ligin kaderini belirleyecek 2 maçın oranlarında değişikliğe gitti.

15 Mart Pazar saat 16.00'da Trabzonspor ile Başakşehir, Akyazı'da karşı karşıya gelecek. Süper Lig için alınan "seyircisiz oynama" kararının ardından risk yönetimi, Trabzonspor'un Başakşehir karşısındaki galibiyet oranını 2.00'den 2.10'a yükseltti; maçın beraberlik oranı ise 3.15'ten 3.00'e düştü.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN DE ORANI DEĞİŞTİ

iddaa risk yönetimi, Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın galibiyet oranını 1.65'ten 1.80'e yükseltti; Beşiktaş'ın galibiyet oranı ise 3.55'ten 3.15'e düşürüldü.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için