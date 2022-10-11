Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibine sürpriz bir isim dahil oldu.



Avusturyalı Sargon Duran, 'duran top antrenörü' olarak işe başladı. İlk antrenmanına dün çıkan Duran, hem taç hem de duran toplar üzerine özel çalışmalar yaptıracak. Halen Avusturya'nın Wiener Neustadt takımında teknik direktör olarak görev yapan Duran sürekli İstanbul'da bulunmayacak; Buruk gerek gördüğü zamanlarda gelecek.



BU SEZON 8 MAÇTA 9 GOL ATABİLDİLER



Duran transferinde, bu sezon yaşanan gol kısırlığı önemli rol oynadı. Sarı kırmızılı takım, Haris Seferovic, Mauro İcardi, Bafetimbi Gomis gibi kaliteli santrforlara sahip olmasına rağmen, geride kalan 8 karşılaşmada sadece 9 gol atabildi. Sargon Duran'ın öğreteceği taktiklerle santrforların daha çok topla buluşması ve gol sayısının artırılması hedefleniyor.



AYNI ZAMANDA WİENER NEUSTADT'I ÇALIŞIYOR



31 Ocak 1987'de dünyaya gelen Sargon Duran, Avusturya ve Almanya'nın alt liglerinde geçen futbolcuk kariyerini 2018'de noktaladıktan sonra teknik adamlığa başladı. Halen çalıştığı Wiener Neustadt'ın yanı sıra Admira Wacker ve Sandhausen takımlarında yardımcı antrenörlük yapan Duran, kısa bir süre kadın futbolunda da görev aldı.



OKAN BURUK'UN EKİBİNDE YER ALANLAR



YARDIMCI ANTRENÖRLER:



-İrfan Saraoğlu

-İsmael Garcia Gomez



KALECİ ANTRENÖRLERİ:



-Fadıl Koşutan

-Can Okuyucu



ATLETİK PERFORMANS:



-Dursun Genç

-Kaan Arısoy

-Yusuf Köklü

-Gürkan Fuat Demir



DURAN TOP VE TAÇ:



-Sargon Duran



G.SARAY'IN SÜPER LİG'DEKİ 9 GOLÜNÜ KİMLER ATTI?



-Bafetimbi Gomis 4

-Kerem Aktürkoğlu 2

-Sergio Oliveira 1

-Kitsiou (G.Antep, k.k) 1

-Calvo (Konya, k.k.) 1









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