Icardi, enkazdan çıkan Kadir'e mesaj gönderdi

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, depremde enkaz altından çıkan Kadir'e mesaj yolladı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Icardi, enkazdan çıkan Kadir'e mesaj gönderdi
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10 Şubat 2023 01:42
Deprem bölgesinde 87 saat enkaz altında kalan ve sağ olarak çıkan Kadir'e hastanede yatarken, Mauro Icardi'den mesaj geldi.

Enkaz altından çıkarak, adeta yeniden hayata dönen Galatasaray taraftarı Kadir, hastanede tedavi gördüğü sırada Mauro Icardi sevinciyle mutluluğunu paylaştı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, bu fotoğrafı gördükten sonra sosyal medya hesabından "Umarım yakında görüşürüz. Sana formamı hediye edip kocaman sarılmak istiyorum." paylaşımı yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticileriyle konu hakkında görüşen Icardi, Kadir ile kısa bir süre sonra görüşmek istediğini bildirdi.

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