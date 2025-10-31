İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Liverpool açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.
"BİZİMLE ALAY ETTİLER"
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile eşleşmesinin ardından, "Eski Liverpool değil." diyen ve bu sözleri gündem olan Hacıosmanoğlu, "Futbol zavallıları, bizimle alay etti. Orada Dursun Başkan, Abdullah Bey, yönetici arkadaşlarımız var. Birinci torbadan 4 takım kaldı gelecek olan. PSG, Barcelona, Real Madrid ve Liverpool. Sorsam size hangisini istersiniz? Liverpool dersiniz, Liverpool geldi. Bizim gençliğimizdeki Liverpool değil. Biz geçmişten alıntı yaparak bir kelime kullandık ve aldılar bizi alay konusu yaptılar. 1-0 yendiler. Maçtan önce de yenecek diye söyledim." dedi.
Galatasaray'ın Manchester City maçına da gideceğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Başkana da, milli takımdaki arkadaşlara da söyledim. O maça da gideceğim. İnşallah Manchester'ı da orada yenerler. Takımlarımız Avrupa'da ne kadar başarılı olursa, o kadar önemli. Biz Şampiyonlar Ligi'ne neden direkt gitmiyoruz? Trabzonspor Başkanı olduğum dönemde iki sefer namağlup gruplardan lider çıktık. Çok puanlar topladık. Napoli ve Juventus çıktı bize. Bizim o sene topladığımız puanlarla yıllarca takımlarımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitti. Sonra başarısızlık olunca gidemedi. Türkiye gibi bir ülkenin şampiyon takımının eleme ile ne işi var?" sözlerini sarf etti.
"İNŞALLAH 3'TE 3 YAPARLAR"
Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor ile ilgili konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "3 ayrı kupada son hafta 3'te 3 yaptık. Samsun'daki maça gittim. Samsunspor, orada büyük iş yaptı. Sonuçta Dinamo Kiev. Fenerbahçe de güzel bir galibiyet aldı. Galatasaray zaten alması gerekiyordu. İnşallah bir sonraki hafta da 3'te 3 yaparlar." sözlerini kullandı.
