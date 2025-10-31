31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
1-0
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-3
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
0-1
31 Ekim
Getafe-Girona
2-1
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
4-3
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
5-2
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
2-1
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
3-1
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
2-0

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Liverpool açıklaması!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündem olan, "Eski Liverpool değil." sözleriyle ilgili konuştu.

calendar 31 Ekim 2025 22:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Liverpool açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

"BİZİMLE ALAY ETTİLER"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile eşleşmesinin ardından, "Eski Liverpool değil." diyen ve bu sözleri gündem olan Hacıosmanoğlu, "Futbol zavallıları, bizimle alay etti. Orada Dursun Başkan, Abdullah Bey, yönetici arkadaşlarımız var. Birinci torbadan 4 takım kaldı gelecek olan. PSG, Barcelona, Real Madrid ve Liverpool. Sorsam size hangisini istersiniz? Liverpool dersiniz, Liverpool geldi. Bizim gençliğimizdeki Liverpool değil. Biz geçmişten alıntı yaparak bir kelime kullandık ve aldılar bizi alay konusu yaptılar. 1-0 yendiler. Maçtan önce de yenecek diye söyledim." dedi.

Galatasaray'ın Manchester City maçına da gideceğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Başkana da, milli takımdaki arkadaşlara da söyledim. O maça da gideceğim. İnşallah Manchester'ı da orada yenerler. Takımlarımız Avrupa'da ne kadar başarılı olursa, o kadar önemli. Biz Şampiyonlar Ligi'ne neden direkt gitmiyoruz? Trabzonspor Başkanı olduğum dönemde iki sefer namağlup gruplardan lider çıktık. Çok puanlar topladık. Napoli ve Juventus çıktı bize. Bizim o sene topladığımız puanlarla yıllarca takımlarımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitti. Sonra başarısızlık olunca gidemedi. Türkiye gibi bir ülkenin şampiyon takımının eleme ile ne işi var?" sözlerini sarf etti.

"İNŞALLAH 3'TE 3 YAPARLAR"


Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor ile ilgili konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "3 ayrı kupada son hafta 3'te 3 yaptık. Samsun'daki maça gittim. Samsunspor, orada büyük iş yaptı. Sonuçta Dinamo Kiev. Fenerbahçe de güzel bir galibiyet aldı. Galatasaray zaten alması gerekiyordu. İnşallah bir sonraki hafta da 3'te 3 yaparlar." sözlerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.