Hutton: 'Kent'in Fenerbahçe'ye gitmesi şaşırtıcı'

Rangers'ın eski oyuncusu Alan Hutton, Ryan Kent'in Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi.
Hutton, açıklamasında İngiliz futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atmasına şaşırdığını söyledi.
Alan Hutton, Kent'in Fenerbahçe'ye transferi için "Bunun kötü bir hamle olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Açıklamalarına devam eden 38 yaşındaki eski futbolcu, "Alan McGregor ile bu konuyu konuştum, o Türkiye'de oynamıştı. Maaşlar ve ödemeler gibi şeyler söz konusu olduğunda sorunlar olabiliyor. İşlerin yapısı oyuncu için biraz can sıkıcı olabiliyor" dedi. Ancak Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu belirten Hutton, "Bence futbol açısından büyük bir takım, harika bir atmosfer var. Taraftarlar zaman zaman çılgın olabiliyor. Bence bu Kent'in keyif alacağı bir şey" sözlerini sarf etti.
Hutton son olarak, "Kent'in İngiltere'ye gideceğini düşünüyordum ama büyük bir kulüpte ve iyi işler yapmak isteyecektir" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık anlaşma sağladığını açıklamıştı.
Hutton, açıklamasında İngiliz futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atmasına şaşırdığını söyledi.
Alan Hutton, Kent'in Fenerbahçe'ye transferi için "Bunun kötü bir hamle olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Açıklamalarına devam eden 38 yaşındaki eski futbolcu, "Alan McGregor ile bu konuyu konuştum, o Türkiye'de oynamıştı. Maaşlar ve ödemeler gibi şeyler söz konusu olduğunda sorunlar olabiliyor. İşlerin yapısı oyuncu için biraz can sıkıcı olabiliyor" dedi. Ancak Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu belirten Hutton, "Bence futbol açısından büyük bir takım, harika bir atmosfer var. Taraftarlar zaman zaman çılgın olabiliyor. Bence bu Kent'in keyif alacağı bir şey" sözlerini sarf etti.
Hutton son olarak, "Kent'in İngiltere'ye gideceğini düşünüyordum ama büyük bir kulüpte ve iyi işler yapmak isteyecektir" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık anlaşma sağladığını açıklamıştı.
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