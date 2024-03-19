Hull City, Tottenham'ın 16'lık yıldızını transfer etti

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Tottenham Hotspur'un 16 yaşındaki genç oyuncusu Ramell Carter ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Hull City, Tottenham'ın 16'lık yıldızını transfer etti
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19 Mart 2024 16:46
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Tottenham Hotspur'un 16 yaşındaki genç oyuncusu Ramell Carter ile anlaşmaya vardı.

133 bin takipçisi olan Instagram hesabından Hull City'ye katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Carter, "Kariyerimdeki bu yeni bölüme başlamak için heyecanlıyım. Bu kulübe yeni evim demekten gurur duyuyorum... Haydi işe koyulalım." ifadelerini kullandı. 

RAMELL CARTER KİMDİR?

Batı Londra kökenli olan ve yeni başlayan kariyerinin başlarında QPR tarafından fark edilen Carter, 11 yaşındayken yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti ve hatta 100.000'den fazla abonesi olan popüler bir YouTube kanalına sahip oldu. Kulübün son teknoloji eğitim tesisi Spurs Lodge'da kendini gösterme şansı verilmeden önce bir JD Sports Noel reklamında yer aldı.

Brezilyalı efsane Ronaldinho'dan ilham aldığını itiraf eden yetenekli genç, YouTube'da sansasyon yaratmasının üzerinden altı yıl geçtikten sonra, Championship'e yükselme umudu taşıyan City ile sözleşme imzalayarak Doğu Yorkshire'ı evi olarak görecek.

 

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