Howard: "Artık bedavaya oynamak istemiyorum!"

Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, serbest oyuncu döneminde para kazanmak istediğini ve "artık bedavaya oynamak istemediğini" belirtti.



Lakers'ın serbest oyuncu Howard'ı tutmakla ilgilendiği bildirilmişti. Howard'ın gelecek sezon tekrar dönmek istediği için, karşılıklı bir ilgi mevcut olsa da, kendisinin Lakers için bir şartı bulunuyor.



Geçtiğimiz sezon Lakers ile ilk şampiyonluğunu kazanan Howard, garantili bir sözleşme almak istiyor. 34 yaşındaki oyuncu, önceki sezon 1 yıllığı 2.5 milyon dolarlık garantisiz bir sözleşme imzalamıştı.



Howard, eski NBA pivotu Etan Thomas ile yaptığı röportajda şunları söyledi:



"Lakers'ta yeniden oynamayı çok isterim. Umarım bu yıl bana bir sözleşme verirler; bu benim için en önemli şey. Artık bedavaya oynamak istemiyorum. Bu yıl, 'Tamam, ne olursa olsun yapacağım' modundaydım. Ama bence artık bir sözleşmeyi hak ettim."



Howard, önceki sezon maç başına 18.9 dakika süre almış ve 7.5 sayı, 7.3 ribaund ve 1.1 blok ortalamaları yakalamıştı.



