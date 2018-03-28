Houston, bu yaz LeBron'u mu kovalayacak?

Houston Rockets'ın önümüzdeki yaz serbest kalacak LeBron James'i bir şekilde takip etme ihtimalinin olduğu iddia edildi.



ESPN'den Zach Lowe'a göre, Rockets yöneticisi Daryl Morey, Chris Paul ile tekrar anlaşma imzalamak dışında LeBron'u da takıma katmak istiyor:



"Kazanma şansları az görülen ekip olabilirler, ancak Morey uzunca bir süre, Houston'ın yüzük kazanma şansının yüzde 5 olsa da bunu deneyeceğini vaat etmişti.



Morey, lig kaynaklarının iddiasına göre bu yaz LeBron'u muhtemelen kovalayacak ve Paul ile de başka bir uzun vadeli anlaşma imzalamayı umuyor olacak."



