Brooklyn Nets'in yardımcı koçlarından Jeff Peterson'ın, Charlotte Hornets'ın Basketbol Operasyonları Başkanı olarak işe alınacağı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Hornets'ın takımın bir sonraki basketbol operasyonları başkanı olarak Peterson'ı işe almayı planladığını söyledi.



Peterson'ın, danışmanlık görevine geçen Mitch Kupchak'ın yerini alacağı kaydedildi.



Rick Schnall ve Gabe Plotkin'in geçtiğimiz Ağustos ayında organizasyonun çoğunluk hissesini Michael Jordan'dan yaklaşık 3 milyar dolar karşılığında satın almasının ardından, takımda yeni bir dönem start almıştı.



Peterson, 2019'dan bu yana genel menajer Sean Marks'ın yönetiminde Nets'in genel müdür yardımcılığı görevini üstleniyordu. Ayrıca 2013-2019 yılları arasında Atlanta Hawks organizasyonunda basketbol operasyonları koordinatörlüğünden scouting direktörlüğüne ve genel menajer yardımcılığına kadar yükselmişti.





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