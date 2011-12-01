Hornets, Bismack Biyombo'yu kadroda tuttu

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Charlotte Hornets, serbest oyuncu Bismack Biyombo'yu takımda tutmak için bir anlaşma yapmayı kabul etti.



Anlaşmanın şartlarının açıklanmadığı bildirildi.



Biyombo, son iki sezonu Charlotte'ta geçirmiş ve 2020'de maç başına oynadığı 19.4 dakikada 7.4 sayı, 5.8 ribaund ve 0.9 blok ortalamaları yakalamıştı.



28 yaşındaki oyuncu, NBA'e ilk çıkışını 2011-12 sezonunda, ekip henüz Bobcats iken yapmıştı.



Toronto Raptors ile bir sezon geçirdikten sonra 2016'da Orlando Magic ile dört yıllığı 70 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan Biyombo, Magic tarafından 2018'de Chicago Bulls ile yapılan üç takımlı bir takasta kendisini Hornets'a göndermişti.



