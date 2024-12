Holse: 'Hayalim Messi ile oynamak'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un Danimarkalı oyuncusu Carlo Holse, bu sezon merkezde oynamasının performansına olumlu etki yaptığını söyledi.



Samsunspor'a geçen sezonun başında transfer olan ve bu sezon çıktığı 14 maçta 5 gol atıp, 2 de asist yapan Carlo Holse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon takımın merkezinde oynamasının performansına olumlu yansıdığını söyledi. Geçen sezon ise farklı pozisyonlarda oynadığını belirten Holse, "Bu sene kendi pozisyonumda, merkezde oynamam performansıma pozitif anlamda etki ediyor. Bu da beni çok fazla mutlu ediyor." dedi.



Transfer yasağının kendisine takımdaki oyuncuları daha iyi tanıma fırsatını sağladığını dile getiren Holse, şöyle devam etti:



"Geçen seneden beri aynı oyuncu grubuyla oynuyoruz. Birlikte yaklaşık bir buçuk yıl geçirdik ve birbirimizi daha iyi tanıma fırsatımız oldu. Daha iyi tanıyınca da istediklerimizi sahaya daha iyi yansıtmaya başladık. Onun dışında lige iyi başlamamız, 6-7 maçtan iyi sonuç olunca bu da öz güvenimizi arttırdı. Öz güvenli şekilde oynayınca daha fazla zevk almaya ve daha iyi sonuçlar almaya başlıyorsunuz. Başarımızdaki ana sebep, kesinlikle geçen seneden beri aynı oyuncu grubuyla oynuyor olmamız diyebilirim."



En büyük hayali Messi ile birlikte oynamak



Holse, çocukluğundan bu yana Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin her zaman favorisi olduğuna işaret ederek, "Onunla oynamak bir hayal diyebilirim. Tarihin bence gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu. Çocukluğumdan beri onun birçok videosunu izledim, bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Rol modelim kesinlikle Messi diyebilirim." ifadelerini kullandı.



Danimarkalı futbolcu, futbol dışında ailesiyle vakit geçirdiğine işaret ederek, "Yeni doğan bir çocuğum var. Çocuğumun olmasından sonra dünyam değişti. Kesinlikle çocuğumla, ailemle vakit geçirmek, futbol dışında en fazla yaptığım şey. Tabii futbola geldiğimde, burada antrenmanlarımı yaptığımda, maçlarda oynadığımda yüzde 100 futbolu düşünüyorum. Kendimi yüzde 100 şekilde futbola odaklayarak motive ediyorum ama onun dışında en fazla yaptığım şey, ailemle ve çocuğumla vakit geçirmek." diye konuştu.



Taraftarın takımlarını desteklemeye devam etmesini isteyen Holse, şunları kaydetti:



"Gerek evimizde oynamış olduğumuz karşılaşmalarda gerek deplasmanlarda taraftarımızı her zaman bizi desteklediler, bu şekilde desteklemeye devam etsinler. Başarımızın önemli bir faktörü de kesinlikle taraftarımız ve onların desteğidir. Bizleri stadyumda desteklemeye devam etsinler. Bu başarı sadece takımın değil, şehrin tamamınındır. Bu sebepten dolayı desteklerine her zaman ihtiyacımız olacak."