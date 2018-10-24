Hollanda'da Phillip Cocu için olay sözler

''COCU ŞU AN AKINTIYA KARŞI KÜREK ÇEKİYOR''

Hollandalı futbol yorumcusu, katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe ve teknik direktörile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.Cocu ile ilgili daha önce de ciddi iddiaları olan Johan Derksen, Hollandalı teknik adamın Türkiye'de yaşadıklarını değerlendirdi.Derksen, Cocu'nun diğer Hollandalı teknik adamlarla aynı hatayı yaptığını söylerkenifadelerini kullandı.Cocu'nun akıntıya karşı kürek çektiğini belirten Derksen,dedi.Anderlecht ve Galatasaray maçlarının Cocu adına çok belirleyici olduğunu söyleyen Johan Derksenşeklinde konuştu.