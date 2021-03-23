Hollanda Milli Takımı'nda Ryan Babel sancısı!

Hollanda Milli Takımı'nın Türkiye karşısındaki muhtemel 11'i. 🇳🇱🇹🇷



👤Cillessen

👤Dumfries

👤De Ligt

👤Blind

👤Wijndal

👤Frankie De Jong

👤Klaassen

👤Berghuis

👤Wijnaldum

👤Depay

👤Luuk De Jong



— Sporx (@sporx) March 23, 2021

Dünya Kupası Eleme Grubu'nda A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Hollanda'da Ryan Babel krizi yaşanıyor. Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Frank de Boer'in Wolsfburg'un gol makinesi un kadroya çağırmayıp,Hollanda'da adeta infial yarattı.Wolsfburg forması altında bu sezonolan Wout Weghorst'u Hollanda Milli Takımı kadrosuna almayan Frank de Boer, EURO 2020'ye de kadroda güvendiği ve "yol arkadaşı" olarak gördüğü Ryan Babel ve De Jong ile devam edecek.Hollanda basını, Frank de Boer'in Ryan Babel ve Luuk De Jong tercihini sert ifadeler ile eleştirdi; "Wout Weghorst şu anda Avrupa'nın en formda Hollandalısı.Frank de Boer'in bu seçimleri hangi kriterlere göre yaptığını sadece Hollanda'daki herkes değil en yakınlarındakiler de merak ediyor"şu anda Hollanda milli takımı seçiminde yer almıyor, ancak milli teknik direktör Frank de Boer, Ryan Babel gibi birini tekrar çağırdı. Ve Galatasaray'ın hücum oyuncusu sürekli saldırı altındadır.Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan De Telegraaf Gazetesi de "Wout Weghorst, Almanya'da arkaya arkaya üç sezonda da 16 gol attı.