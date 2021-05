Holiday: "Her sene 'Yılın Savunmacısı' benmişim gibi hissediyorum!"

Milwaukee Bucks guardı Jrue Holiday, kendisini her sene "Yılın Savunmacısı" gibi hissetiğini söyledi.



Holiday, Rudy Gobert, Ben Simmons ve Joel Embiid gibi adaylar tarafından Yılın Savunmacısı ödülü tartışmalarında sık sık gölgede kalıyor olsa da, Yahoo Sports'tan Chris Haynes ile yaptığı röportajda bu tartışmaların içinde her daim yer alması gerektiğini belirtti:



"Ben kendimi her sene Yılın Savunmacısı gibi hissediyorum. Şaka değil. Ve bunun kendi fikrim olduğunu, başkalarının görüşlerinin farklı olduğunu ve muhtemelen kafayı yediğimi düşüneceklerini de biliyorum. Lakin bana göre, benim savunma anlamında oyuna kattığım şeyleri pek çok kişi katmıyor."



"SAYGI DUYDUKLARINI BİLİYORUM"



Bununla birlikte Holiday, savunma tarafında yaptıklarının bazı yıldız meslektaşlarıyla aynı düzeyde dikkat çekmemesini pek umursamadığını da sözlerine ekledi:



"Beni kızdıran bir şey mi? Hayır. Dikkat çekmiyor olmam sorun değil. Gösterişli biri değilimdir zaten, o yüzden bunlar kontrolümde olmayan şeyler. Ligdeki birçok oyuncunun oyunuma saygı duyduğunu biliyorum. Bu bence daha önemli bir şey. Lakin maalesef oyuncular bu ödül için oy veremiyorlar."