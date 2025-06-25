Hobi olarak başladığı buz pateninde uluslararası başarılara uzandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Gökçen Bahadır, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl önce profesyonel olarak başladığı buz pateninde uluslararası başarılar elde etti.Gökçen Bahadır, 7 yaşındayken ailesiyle yaşadığı Konya'da bir alışveriş merkezinin buz pateni pistinde eğlenenleri görünce bu spora merak sardı.Hobi amaçlı buz pateni yapmaya başlayan Bahadır, lise yıllarında pistin kapanmasıyla bu spordan uzak kaldı.Bahadır, buzda kayma tutkusunu Gazi Üniversitesini kazanınca tekrar canlandırmak istedi ancak bu kez de Kovid-19 salgını sonrası alınan tedbirler nedeniyle isteğini hayata geçiremedi.Salgın sürecinin hemen ardından çocukluk hayalinin peşinden giden Bahadır, 2022'de profesyonel olarak yöneldiği buz pateninde ulusal ve uluslararası organizasyonlara katıldı.Antrenörü Özgür Yeşilöz ile günde iki antrenman yapan Bahadır, buz üzerindeki çalışmalarının yanı sıra fitness, cimnastik gibi farklı spor dallarını harmanlayarak yoğun bir program içerisine girdi.Bu sırada Gazi Üniversitesinde yüksek lisansa başlayan Bahadır, bir senenin ardından da ALKÜ'de araştırma görevlisi olarak akademik kadroya alındı.Ulusal ve uluslararası organizasyonların hazırlıklarını Alanya ilçesinde de sürdüren Bahadır, buz pisti olmayan ilçede üniversite yerleşkesi ve sahillerde tekerlekli figür pateniyle antrenmanlarını sürdürüyor.Ayda bir de Ankara'ya giden Bahadır, buz pistindeki çalışmalarını da aksatmıyor.Buz pateni sporcusu araştırma görevlisi Gökçen Bahadır, AA muhabirine, ilk profesyonel yarışının 2023 yılında Ankara'da katıldığı Türkiye Şampiyonası olduğunu söyledi.İlk yarışında ikinci olduğunu belirten Bahadır, daha sonra çalışma temposunu arttırdığını, uluslararası yarışları kovalamaya başladığını kaydetti.Yarışlarda aldığı sonuçlarla buz pateninde önce bronz, daha sonra da gümüş kategoriye yükseldiğini anlatan Bahadır,dedi.Bahadır, sporla akademik kariyerini aynı anda yürütmenin zorluklarına değinerek, fazlasıyla efor ve vakit harcandığında güzel sonuçların alınabileceğini vurguladı.Yoğun bir çalışma programı içerisinde olduğunu belirten Bahadır, şunları söyledi:Bahadır, hedefinin uluslararası arenada ülkesini ve üniversitesini temsil ederek Türk bayrağını en üst noktaya taşımaya devam etmek olduğunu vurguladı.Akademik kariyerini sürdüreceğini de dile getiren Bahadır,ifadelerini kullandı.