Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 12. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın programı şöyle:
18 Aralık Pazar:
12.00 Ümraniye Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Müzahir Sille)
13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mehmet Akif Ersoy)
14.00 Mihalıççık-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Porsuk)
16.00 Beykoz Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (R. Şahin Koktürk)
17.00 MKE Ankaragücü-Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)
19 Aralık Pazartesi:
15.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (THF)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın programı şöyle:
18 Aralık Pazar:
12.00 Ümraniye Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Müzahir Sille)
13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mehmet Akif Ersoy)
14.00 Mihalıççık-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Porsuk)
16.00 Beykoz Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (R. Şahin Koktürk)
17.00 MKE Ankaragücü-Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)
19 Aralık Pazartesi:
15.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (THF)
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