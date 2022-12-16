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Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 12. hafta maçları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda haftanın programı
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16 Aralık 2022 15:23
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 12. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın programı şöyle:

18 Aralık Pazar:

12.00 Ümraniye Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Müzahir Sille)

13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mehmet Akif Ersoy)

14.00 Mihalıççık-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Porsuk)

16.00 Beykoz Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (R. Şahin Koktürk)

17.00 MKE Ankaragücü-Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

19 Aralık Pazartesi:

15.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (THF)

 

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