Hentbol Türkiye Kupası'nda üçüncü belli oldu

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali üçüncülük maçında Beşiktaş, Eskişehir Ormanspor'u 36-28 yendi.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki üçüncülük maçında Beşiktaş ile Eskişehir Ormanspor karşılaştı.
Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısını Eskişehir Ormanspor, 16-15 önde kapattı.
İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Beşiktaş, parkeden 36-28 galip ayrıldı.
Beşiktaş, bu galibiyetle Türkiye Kupası'nı üçüncü tamamladı.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki üçüncülük maçında Beşiktaş ile Eskişehir Ormanspor karşılaştı.
Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısını Eskişehir Ormanspor, 16-15 önde kapattı.
İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Beşiktaş, parkeden 36-28 galip ayrıldı.
Beşiktaş, bu galibiyetle Türkiye Kupası'nı üçüncü tamamladı.
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