Hentbol Türkiye Kupası'nda üçüncü belli oldu

Hentbolda Türkiye Kupası Dörtlü Final üçüncülük maçında Beşiktaş, Eskişehir Ormanspor'u 36-28 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Türkiye Kupası'nda üçüncü belli oldu
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29 Mayıs 2022 19:36
Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali üçüncülük maçında Beşiktaş, Eskişehir Ormanspor'u 36-28 yendi.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki üçüncülük maçında Beşiktaş ile Eskişehir Ormanspor karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısını Eskişehir Ormanspor, 16-15 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Beşiktaş, parkeden 36-28 galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu galibiyetle Türkiye Kupası'nı üçüncü tamamladı.

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