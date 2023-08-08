Portland Trail Blazers çaylağı Scoot Henderson, NBA'de Yılın Çaylağı ödülünü San Antonio Spurs'ün yıldız adayı Victor Wembanyama'yı geride bırakarak kazanacağını söyledi.



Henderson, yakın zamanda 'Playmaker' ile yaptığı bir röportajda, ROTY ödülünü almak için Wembanyama'yı gölgede bırakabileceğine inandığını açıkladı:



"Yılın Çaylağı ödülünü kazanacağım. Kafamda düşündüğüm ve manifest ettiğim şey budur. Kendimden asla şüphe duymadım, her zaman iyi oynadığımdan emin olarak, kendi kendime sürekli 'Harika bir çaylak sezonu geçireceğim' dedim.



Harika bir çaylak sezonu geçirmek istiyorum demiyorum, harika bir çaylak sezonu geçireceğim. Harika bir kariyerim olacak. Söylediklerimi her zaman geçmiş zamanda bırakmaya özen göstereceğim, çünkü gerçekleşmiş olacaklar."



Trail Blazers tarafından NBA Draftı'nda 3. sıradan seçilen ve Yaz Ligi'nde forma giyen Henderson, erken zamanda geçirdiği bir sakatlık sebebiyle, daha kötüye gitme riskini en aza indirmek adına çoğu maçta kenarda oturmak zorunda kalmıştı.



