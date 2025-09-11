Miami Heat forveti Norman Powell, 2025-26 sezonuna mevcut kontratının son yılıyla başlayacak ancak Heat yönetiminin, oyuncunun sezona güçlü bir başlangıç yapması halinde tecrübeli isme kontrat uzatma teklifinde bulunabileceği belirtildi.The Miami Herald'dan Barry Jackson'ın haberine göre, kararın Powell'ın takıma uyumu ve performansı üzerinden şekilleneceği ifade edildi.32 yaşındaki Powell, Temmuz ayında gerçekleşen üç takımlı bir takas ile Miami kadrosuna katılmıştı. Bu takas kapsamında Kyle Anderson ve Kevin Love Utah Jazz'a gönderilmişti. Takas sonrası kısa süreliğine lüks vergi sınırını aşan Miami, Haywood Highsmith'i elden çıkararak bu yükümlülükten kurtulmuştu.Heat'in Powell karşılığında gönderdiği paket, yıldız oyuncunun kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmiş olmasına rağmen görece olarak mütevazı kaldı.Powell, 2024-25 sezonunda Los Angeles Clippers formasıyla 60 maça ilk beş başladı ve maç başına 21.8 sayı, 3.2 ribaund, 2.1 asist ortalamaları yakaladı. 32.6 dakika sahada kaldığı sezonu %48.4 saha içi isabet, %41.8 üçlük ve %80.4 serbest atış yüzdesi ile tamamladı. Ayrıca kariyerinde en yüksek sayı ortalaması, dakika ve üçlük isabeti (179) istatistiklerine ulaştı.Powell bu sezon yaklaşık 20.5 milyon dolar kazanacak. Bu, Portland Trail Blazers ile imzaladığı beş yıllık 90 milyon dolarlık kontratın son yılı. Oyuncu, 30 Haziran 2026'ya kadar uzatma imzalayabilir, bu tarihten sonra ise sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçecek.Miami'nin maaş bütçesinde esneklik bulunuyor. Terry Rozier ve Simone Fontecchio'nun toplam 35 milyon dolarlık kontratlarının 2025-26 sezonu sonunda sona erecek olması, takıma finansal hareket alanı sağlayacak.Bunun yanında takımın, 2027 yazında serbest kalacak Tyler Herro ve 2026-27 sezonunda oyuncu opsiyonu bulunan Andrew Wiggins'in durumunu da göz önünde bulundurması gerekiyor.Powell henüz Miami forması giymediği için Heat yönetimi, oyuncunun uyumunu ve takımın bütçe durumunu görmek adına sezonun başlamasını bekleyecek.Ayrıca Herro'nun, normal sezon öncesinde kontrat uzatma görüşmelerine başlama hakkı bulunuyor ve bu sürecin, Powell'ın geleceği üzerindeki etkisi de belirleyici olabilir.