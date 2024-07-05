Sacramento Kings'in, Chicago Bulls ile DeMar DeRozan'ın dahil olduğu bir imza-ve-takas teklifini görüştüğü iddia edildi.



Miami Herald'dan Barry Jackson ayrıca, DeRozan'ın Miami Heat'e katılmakla "ilgilendiğini" ancak Heat'in kendisine "istediğini verecek konumda olmadığını" belirtti.



Jackson daha önce Salı günü yaptığı açıklamada, son üç sezonu Bulls'ta geçirdikten sonra serbest oyuncu döneminde yeni bir yuva arayan DeRozan'ı takip eden takımlar arasında Los Angeles Lakers'ın da yer aldığını bildirmişti.



Henüz pek yavaşlama belirtisi göstermeyen 34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonu maç başına ortalama 37,8 dakika sahada kalarak, 24,0 sayı ve 5,3 asist ortalamalarıyla kapatmıştı.





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