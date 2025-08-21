NBA'de birçok takım serbest oyuncu döneminden ziyade draft, takas ve gelecek seçim haklarını biriktirerek yıldız peşinde koşarken; Miami Heat farklı bir rota izliyor.Son üç sezonda üst üste play-in oynayan Heat, eleştirilerin odağında. Ancak kulüp felsefesi net: Tanking yok, her sezon rekabet var.The Miami Herald'dan Barry Jackson'ın analizine göre;Hatalı adımlar: Terry Rozier takası (ilk tur hakkı kaybı) ve bazı maaş boşaltma hamleleri.Artılar: Norman Powell ve Davion Mitchell transferleri, akıllı hamleler olarak öne çıktı.Gri alan: Max Strus, Gabe Vincent ve Caleb Martin'in elde tutulması, kısa vadede değer sağlasa da uzun vadede sınırlı katkı sundu.Eleştirilen kararların başında Duncan Robinson hamlesi ve Jimmy Butler'ı daha erken takas etmeme geliyor. Buna karşın Miami, kültürünü koruyarak "geleceğe yatırım yerine bugünü kazanma" anlayışını sürdürüyor.