21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Heat draft hakkı biriktirmek istemiyor, rekabetçi kalacak

NBA'de birçok takım serbest oyuncu döneminden ziyade draft, takas ve gelecek seçim haklarını biriktirerek yıldız peşinde koşarken; Miami Heat farklı bir rota izliyor.

21 Ağustos 2025 13:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Heat draft hakkı biriktirmek istemiyor, rekabetçi kalacak
NBA'de birçok takım serbest oyuncu döneminden ziyade draft, takas ve gelecek seçim haklarını biriktirerek yıldız peşinde koşarken; Miami Heat farklı bir rota izliyor.

Son üç sezonda üst üste play-in oynayan Heat, eleştirilerin odağında. Ancak kulüp felsefesi net: Tanking yok, her sezon rekabet var.

The Miami Herald'dan Barry Jackson'ın analizine göre;


Hatalı adımlar: Terry Rozier takası (ilk tur hakkı kaybı) ve bazı maaş boşaltma hamleleri.

Artılar: Norman Powell ve Davion Mitchell transferleri, akıllı hamleler olarak öne çıktı.

Gri alan: Max Strus, Gabe Vincent ve Caleb Martin'in elde tutulması, kısa vadede değer sağlasa da uzun vadede sınırlı katkı sundu.

Eleştirilen kararların başında Duncan Robinson hamlesi ve Jimmy Butler'ı daha erken takas etmeme geliyor. Buna karşın Miami, kültürünü koruyarak "geleceğe yatırım yerine bugünü kazanma" anlayışını sürdürüyor.

