Hatayspor - Fenerbahçe: İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına çıkacak. Maç öncesi bilgiler ve son gelişmeler...

Haber; Sporx.com
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Hatayspor - Fenerbahçe: İlk 11'ler belli oldu
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26 Eylül 2021 09:00
Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. 16:00'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

HATAYSPOR

Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kuruçuk, Burak, Samuel, Mehdi, Ruben Ribeiro, Saba, Traore, El Kaabi, Mame Diouf.

FENERBAHÇE

Altay, Kim, Szalai, Novak, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Muhammed, Rossi, Valencia, Berisha




HATAYSPOR'DA SON DURUM

Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, Fenerbahçe'yi mağlup edip, puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyor.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde geride kalan 6 maçında 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alıp, 13 puan topladı.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Fenerbahçe, 13 puan elde etti. Sarı-lacivertli takımla aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları bulunan Hatayspor da ilk 6 haftalık süreçte hanesine 13 puan yazdırdı.

Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı ise sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.


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