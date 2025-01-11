Hatayspor'da iki oyuncu cezalı duruma düştü!

Hatayspor'da Rizespor maçında sarı kart gören Rui Pedro ve Erce Kardeşler, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hatayspor'da iki oyuncu cezalı duruma düştü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2025 17:38
Son güncelleme 11 Ocak 2025 18:00
Hatayspor'da Rizespor maçında sarı kart gören Rui Pedro ve Erce Kardeşler, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Pedro, 69. dakikada yerini Massanga'ya bıraktı. Daha sonra 70. dakikada kulübede sarı kart gören Rui Pedro, gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Maçın 90+6. dakikasında itirazları sebebiyle sarı kart gören Erce Kardeşler de cezalı duruma düştü.

Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Rui Pedro ve Erce Kardeşler, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery