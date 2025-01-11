Hatayspor'da iki oyuncu cezalı duruma düştü!

Hatayspor'da Rizespor maçında sarı kart gören Rui Pedro ve Erce Kardeşler, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Pedro, 69. dakikada yerini Massanga'ya bıraktı. Daha sonra 70. dakikada kulübede sarı kart gören Rui Pedro, gelecek hafta cezalı duruma düştü.



Maçın 90+6. dakikasında itirazları sebebiyle sarı kart gören Erce Kardeşler de cezalı duruma düştü.



Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Rui Pedro ve Erce Kardeşler, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



