Hatayspor, Burak Öksüz'ü transfer etti

Atakaş Hatayspor, savunma oyuncusu Burak Öksüz'ü renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor, Burak Öksüz'ü transfer etti
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17 Haziran 2021 14:53
Burak Öksüz
Burak Öksüz
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, savunma oyuncusu Burak Öksüz'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların 25 yaşındaki Burak Öksüz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da imza törenine katıldığı kaydedildi.

Burak, geçen sezon Misli.com 2. Lig ekibi Sakaryaspor'da forma giymişti.


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