Hasan Ali, Fenerbahçe'yi bekliyor

İsmi zaman zaman Galatasaray ile anılsa da bunu doğrulamayan ve ilk görüşmesini kulübü Fenerbahçe ile yapacağını menajeri aracılığıyla beyan eden Hasan Ali Kaldırım, yönetimden çağrı bekliyor.



Sakatlığını atlattıktan sonra performansını arttırmaya başlayan Hasan Ali Kaldırım'ın futbolun başına getirilen Emre Belözoğlu'na takımda kalmak istediğini söylediği de iddia ediliyor.



Kulübe yakın kaynaklar Caner Erkin'den vazgeçen Fenerbahçe'nin bir sol bek transferi yapacağını ve Hasan Ali Kaldırım'ın da takımda kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyorlar.



