Hasan Ali, Fenerbahçe'yi bekliyor

Sözleşmesinin son senesini yaşayan Hasan Ali Kaldırım ilk görüşmeyi Fenerbahçe ile yapacak. Milli sol bekin takımda kalmak istediğini Emre'ye söylediği iddia edildi.

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Hasan Ali, Fenerbahçe'yi bekliyor
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12 Temmuz 2020 12:04
İsmi zaman zaman Galatasaray ile anılsa da bunu doğrulamayan ve ilk görüşmesini kulübü Fenerbahçe ile yapacağını menajeri aracılığıyla beyan eden Hasan Ali Kaldırım, yönetimden çağrı bekliyor.

Sakatlığını atlattıktan sonra performansını arttırmaya başlayan Hasan Ali Kaldırım'ın futbolun başına getirilen Emre Belözoğlu'na takımda kalmak istediğini söylediği de iddia ediliyor.

Kulübe yakın kaynaklar Caner Erkin'den vazgeçen Fenerbahçe'nin bir sol bek transferi yapacağını ve Hasan Ali Kaldırım'ın da takımda kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyorlar.



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