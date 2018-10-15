Harry Kewell'dan Galatasaray itirafı!

İngiltere Ligi 2 ekiplerinden Notss County'i çalıştıran, kariyeri ve Galatasaray günleri hakkında açıklamalar yaptı."Liverpool ile imzaladığımda büyük bir şöhretim vardı. Birçok kulübü reddettim ve yönetici Houllier beni ikna etti. Ancak Liverpool'da geçirdiğim 5 sene çok zor geçti""Galatasaray'da kariyerimin en iyi yıllarını geçirdim. Liverpool'da kötü anlar biriktirerek oraya gittim. İngiltere'den ayrılmaya ihtiyacım vardı. Liverpool'da üç yıl boyunca sakatlık yaşamıştım""Sürekli sakatlanmak hayal kırıklığı yaratıyordu. Yeteneğimi biliyordum. yine de Liverpool'da Şampiyonlar Ligi finali, FA Cup finali ve Süper Kupa'da oynadım"