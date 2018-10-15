Harry Kewell'dan Galatasaray itirafı!

İngiltere Ligi 2 ekiplerinden Notss County'i çalıştıran Harry Kewell, kariyeri ve Galatasaray günleri hakkında açıklamalar yaptı.
İşte Harry Kewell'ın açıklamaları;
"Liverpool ile imzaladığımda büyük bir şöhretim vardı. Birçok kulübü reddettim ve yönetici Houllier beni ikna etti. Ancak Liverpool'da geçirdiğim 5 sene çok zor geçti"
G.SARAY DÖNEMİ EN İYİSİYDİ
"Galatasaray'da kariyerimin en iyi yıllarını geçirdim. Liverpool'da kötü anlar biriktirerek oraya gittim. İngiltere'den ayrılmaya ihtiyacım vardı. Liverpool'da üç yıl boyunca sakatlık yaşamıştım"
YETENEĞİMİ BİLİYORDUM
"Sürekli sakatlanmak hayal kırıklığı yaratıyordu. Yeteneğimi biliyordum. yine de Liverpool'da Şampiyonlar Ligi finali, FA Cup finali ve Süper Kupa'da oynadım"
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İşte Harry Kewell'ın açıklamaları;
"Liverpool ile imzaladığımda büyük bir şöhretim vardı. Birçok kulübü reddettim ve yönetici Houllier beni ikna etti. Ancak Liverpool'da geçirdiğim 5 sene çok zor geçti"
G.SARAY DÖNEMİ EN İYİSİYDİ
"Galatasaray'da kariyerimin en iyi yıllarını geçirdim. Liverpool'da kötü anlar biriktirerek oraya gittim. İngiltere'den ayrılmaya ihtiyacım vardı. Liverpool'da üç yıl boyunca sakatlık yaşamıştım"
YETENEĞİMİ BİLİYORDUM
"Sürekli sakatlanmak hayal kırıklığı yaratıyordu. Yeteneğimi biliyordum. yine de Liverpool'da Şampiyonlar Ligi finali, FA Cup finali ve Süper Kupa'da oynadım"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın