Harry Kane'den Manchester United yorumu!

Galatasaray'ın da grubunda bulunan Bayern Münih ile Manchester United, Çarşamba akşamı 22:00'de karşılaşacak.



Karşılaşma öncesi Sports Illusrated'e konuşan yıldız golcü Harry Kane, Manchester United'ı hafife almayacaklarını söyledi.



''TEHLİKELİ OLABİLİRLER''



Zor bir maç olacağını belirten Kane, "Manchester United'ın şu anda zor bir dönemden geçtiğini biliyorum ama bazen böyle takımlar tehlikeli olabiliyor. Çünkü her zaman bir şekilde geri dönmenin yollarını arıyorlar. Bu yüzden onlara hazırlıklı olup hafife almamalıyız. Ve tabii ki Çarşamba günü kendi seyircimizin önünde seyirciyi mümkün olduğunca erken arkamıza alıp maça çok yoğun ve baskılı bir şekilde başlamak istiyoruz.'' şeklinde konuştu.



''İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇIM''



Yeni takımıyla devler ligi arenasında ilk maçı olacağını söyleyen yıldız golcü, ''Şampiyonlar Ligi her zaman özeldir ve Bayern Münih'le ilk maçım olacak. İyi bir oyunla iyi bir maç geçmesini umuyorum.'' ifadelerini kullandı.



SEZON PERFORMANSI



Bayern Münih formasıyla bu sezon şu ana dek 5 karşılaşmaya çıkan Kane 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.







