Philadelphia 76ers'ın yıldızı James Harden'ın takas talebine rağmen takımda kalabileceği iddia edildi.



Çeşitli haberlere göre Harden, serbest oyuncu döneminin gidişatından memnun değildi ve bu yaz bir takas bulmaya çalışmak amacıyla ekiple olan kontratındaki opsiyonu kullanmaya karar vermişti.



Harden henüz takas edilmiş olmasa da, hiçbir yere gitmeyebileceğine dair iddialar çoğalmaya başlamıştı. ESPN'den Dave McMenamin, Harden'ın Philly'de en az bir sezon daha kalması ihtimalinin giderek arttığını söyledi:



"Geçtiğimiz Pazar akşamı bir grup insanla konuşmuştum. Şu anki sinyaller, Philadelphia 76ers'ta kalacağı yönünde... şu andan itibariyle, LA Clippers ile olası bir anlaşma konusunda herhangi bir ivmelenme görünmüyor."



Harden, bireysel anlamda başarılı bir normal sezon geçirmiş olmasına rağmen, playofflarda istikrar yakalamakta zorlanmış ve bu durum ise Sixers'ın şampiyonluk hedefine ulaşmasına mani olmuştu.



