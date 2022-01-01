"Harden 76ers'ı istiyor, ama göreceği tepkiden korkuyor" iddiası!

Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın Philadelphia 76ers'a takas olmak istediği, ancak kamuoyunun tepkisinden endişe ettiği için resmi olarak anlaşma talep etmeyeceği iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Harden'ın 76ers'a takas olmak istemesine rağmen, üst üste ikinci sezonda yeniden bir takımdan ayrılma teklifinde bulunmanın sonucu olarak kamuoyunun göstereceği tepkiden korktuğu için, resmi talebi yapmaya direndiğini belirtti.



Harden'ın, 76ers başkanı Daryl Morey'nin bugün TSİ 23:00 olan son takas saatinden önce bir anlaşma garantileyeceğinden umutlu olduğu, ancak Morey ve Nets genel menajeri Sean Marks'ın henüz bir bu konuda ciddi bir diyaloğa girmedikleri bildirildi.



İKİ TARAF DA OLASI TAKASI GÖRÜŞÜYOR!



İki takımın bugün iletişim kuracağı ve bir anlaşma yapılabileceğine dair beklenti olduğu söylense de, iki tarafında da Harden merkezli yapılacak bir hamledeki risk-ödül oranını ölçme sürecinde olduğu açıklandı.



Harden, Brooklyn'in son üç maçını sakatlık nedeniyle kaçırmıştı ve bu durum, yıldız oyuncunun bunu Nets'te kalma üzerine azalan arzusu hakkında bir mesaj göndermek için yaptığına dair spekülasyonlara yol açmıştı.



Sixers'ın, Ben Simmons'ı Harden için bir anlaşmaya dahil etme olanağı konusunda netlik elde edene kadar, büyük ölçüde geri çekildiği de kayıtlara geçti.



