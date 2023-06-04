Hamsik'in forması Trabzonspor Müzesi'nde

Marek Hamsik'in imzalı forması, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne asıldı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hamsik'in forması Trabzonspor Müzesi'nde
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04 Haziran 2023 17:50
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor'da futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Slovak oyuncu Marek Hamsik'in karşılaşmada giydiği forma, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'nde yerini aldı.

Trabzonspor Kulübünce hazırlanan ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda, Marek Hamsik'in Corendon Alanyaspor maçında giydiği ve imzaladığı forması, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne asıldı.

"Grande'nin imzalı forması en değerlilerimiz arasında, müzemizde." başlığıyla yapılan paylaşımda, imzalı formanın müze için özel olarak hazırlanıp duvara asılması görüntülerine yer verildi.

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