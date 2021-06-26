Hamsik'in babası konuştu: "Takımı onun üzerine kuracaklar"

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Marek Hamsik'in babası Richard Hamsik, Slovak basınına konuştu.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Hamsik'in babası konuştu: 'Takımı onun üzerine kuracaklar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2021 14:35
Marek Hamsík
Marek Hamsík
Napoli
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in babası Richard, takımın Marek'in üzerinde inşa etmek istediklerini dile getirdi.

Slovakya'dan yayın yapan Sport.sk'ye konuşan Richard Hamsik, "Marek'e Schalke ve Katar'dan bazı kulüpler de talipti. Ancak onlar transferi EURO 2020 sonrasında bitirmek istediler. Trabzonspor ise turnuva öncesi imza atmak istedi. Kulübün başkanı ve teknik direktörü Marek'i aradı. Ona önce geri çevrilmeyecek bir teklif sundular. Takımı Marek'in etrafında inşa etmek ve şampiyonluk için savaşmak istiyorlardı" dedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.