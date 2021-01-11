Hami Mandıralı: "Burak zorluyor, Yusuf daha çok çalışmalı"

Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve efsane isimlerinden Hami Mandıralı, NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' programına konuk oldu. Yusuf Yazıcı'ya ilk kez forma şansı veren teknik direktör olan Hami Mandıralı, Yusuf Yazıcı ile ilgili konuştu.

Haber; Sabah
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Hami Mandıralı: 'Burak zorluyor, Yusuf daha çok çalışmalı'
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11 Ocak 2021 14:52
Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve efsane isimlerinden Hami Mandıralı, NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' programına konuk oldu. Yusuf Yazıcı'ya ilk kez forma şansı veren teknik direktör olan Hami Mandıralı, Yusuf Yazıcı ile ilgili konuştu.

Yusuf Yazıcı'nın daha aktif ve üretken olması gerektiğini ifade eden Hami Mandıralı, "Yusuf Yazıcı, oranın dilini konuşursa özgüveni artar. Golcülüğü de ön plana çıktı. Ama oyun içinde daha aktif, üretken olmalı. Mesela Burak Yılmaz 35 yaşında diyoruz. Hala bir şeyleri zorluyor. Yusuf da onun gibi zorlamalı. Burak koşmasa da kaybedecek bir şeyi yok ama 'hala yapacaklarım var' diyor zorluyor. Yusuf daha çok çalışmalı. Yeteneği var, müthiş bir sol ayağı var, albenisi var fizik olarak. Bu fiziğini güçlendirmesi lazım. Mesela çalım atması lazım, çalım atmıyor. Sadece tek vuruşla olmaz, iki adam geç, sallan rakiplerinin karşısında, iki uzun pas at. İşte yaptın, Milan'a 3 attın. Dediklerimi yaparsa başka yerlerde de olabilir" dedi.

Bu sezon Lille formasını toplamda 22 kez giyen 23 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 11 gol atıp 4 asistle oynadı





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