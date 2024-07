Halil İbrahim Pehlivan: 'A Milli Takım'da adalet yok!'

Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, Slovenya kampında Aslında'dan Çağlar Aslan'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler..."Daha öncesinde Erzurum'da çalışmalara başlamıştık. İkinci ve üçüncü etabımız da Slovenya'da devam ediyor. Burada bizi en çok zorlayan tabii ki sıcak hava. Özellikle sabah antrenmanlarında gerçekten bu kadar sıcak olmasını beklemiyorduk, çok zorluyor bizi.""Geçen sene çok kritik bir maç vardı, bizim Pendikspor maçı. Oradaki hakem sanırım Atilla Karaoğlan'dı. Açıkçası bizim için bir senenin hakem tarafından yönetilen en kötü maçıydı diye düşünüyorum. Adaletsiz şekilde mağlup olduk. Bizim için de tam Avrupa kupası adına çok önemli karşılaşmaydı. Bir tek o maçı söyleyebilirim aklımda kalan. Onun haricinde biz Rizespor olarak gerçekten çok geçen sene de öyleydik çok mütevazi bir takımdık. Hakemlere karşı itiraz etmeyen, rakip takımlara karşı çirkeflik yapmayan, tamamen saha içine odaklı oyun oynamaya çalışan bir takımdık. Bunun sıkıntılarını yaşadığımız dönemler oldu özellikle deplasmanlarda. Büyük takımları zaten söylemiyorum, büyük takımlara deplasmana gittiğimiz zaman hakemler kesinlikle ayrımcılık yapıyor.""Rize şehri geçen sene Avrupa kupası oynamaya çok yaklaşmıştı. Rize şehrinin de bunu ne kadar istediğini geçen sene gerçekten çok gördüm. İnşallah Rizespor ile hayalim Avrupa kupalarında mücadele etmek. Bu hedefi bu yıl başarabileceğimize inanıyorum. Sonrasında gidebildiğimiz yere kadar Avrupa Kupası'nda gitmek istiyorum."Şu an kendi teknik direktörüm olduğu için söylemiyorum, bunu samimi olarak söylüyorum; İlhan Hoca gerçekten olağanüstü bir antrenör. Çalışmayı inanılmaz seviyor. Bir oyuncu olarak kendinizi geliştirebileceğiniz bir teknik direktör kesinlikle.Ferdi inanılmaz, olağanüstü bir performans sergiliyor. Bu söylemlerin Ferdi ile tabii ki de alakası yok ama ben her zaman mevkinin sahibi varsa, sol ayaklı birisi varsa sol ayaklı oyuncunun oynamasından yanayım. Türkiye'de de yıllardır böyle bir söylem var, 'Türkiye'de sol bek problemi var.' diye. Ben Türkiye'de sol bek problemi olduğunu düşünmüyorum. Anadolu kulüplerinde oynayan kaliteli oyuncular var, Avrupa'da oynayan sol bekler var. Açıkçası Anadolu kulüplerinde oynayan oyuncular millî takımda çok fazla tercih edilmiyor. Bu çok adaletsiz. Bizim duyumumuza göre şöyle bir söylenti oluyor. Anadolu kulüplerinde oynayan oyuncuların genelde Avrupa deneyiminin olmadığını söylüyorlar. O yüzden tercih edilmediği söyleniyor, söylenti bu. Ama ona da bizim yapacak bir şeyimiz yok. Takım olarak Avrupa'ya katıldık da biz mi oynamadık. Yoksa Türkiye'de sol bek de var, forvet de varÖncelikle iyi ki dediğim Çaykur Rizespor'a gelmem oldu benim için. Gerçekten benim için çok farklı bir adım oldu, çok da güzel oldu. Çok da güzel devam ediyor inşallah da böyle devam eder. Keşkelerim de fazlaca olmuştur ama şu an aklıma gelmiyor.Ahmet Çalık'ın vefat haberini aldığım gün unutamadığım bir andı benim için. Gaziantep'te tam antrenmana çıkmak üzereydik, haberini aldığım anı hiç unutamıyorum.Zamanında Prejuce Nakoulma vardı, gerçekten etkili bir oyuncuydu. Onu tutarken biraz zorlanmıştım açıkçası ama yine de üstesinden gelmiştim.Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek. Arda Güler'i de sayardım ama o Avrupa'da olduğu için saymadım. Arda Gençlerbirliği altyapısından yetişti, ben de öyle. O olağanüstü bir futbolcu, ben daha da ötesine gideceğini düşünüyorum, inşallah bunu da başarır.Avrupa'da eskiden ben Barcelona hayranıydım. Tabii son dönemlerde Barcelona biraz geride kaldı Messi ayrıldıktan sonra. Şu an için Manchester City diyebilirim. City oyun, teknik direktör ve oyuncu profili olarak inanılmaz bir takım.Yine eski Bursa Atatürk Stadı'ndaki atmosferi unutamadım.