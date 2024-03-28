Hakemlerin kayıt korkusu!

TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun 1 Mart'taki hakemlerle yaptığı eğitim toplantısının bir kısmının sızdırılması üzerine tüm kayıtları yayınlaması hakemleri oldukça rahatsız etti.



MHK Danışmanı Hugh Dallas'ın gergin halleri ve "Cesaretiniz yoksa MHK'ya söyleyin, maçlara çıkmayın. Daha cesur olan bu maçları yönetmeye hazır olan insanlar çıksınlar' söylemleri hakemler tarafından büyük tepki gördü.



DAHA TEMKİNLİ OLACAK



Hakemlerin, yapılacak eğitim toplantılarının kayıtlarının bir daha yayınlanması konusunda tedirgin oldukları belirtildi. Hakemler, gerçekleşecek olan eğitim toplantılarında değerlendirecek pozisyonları yorumlama konusunda yaşanan gelişmeler sonrası daha temkinli olacağı öğrenildi.



Toplantıda Dallas'ın sert söylemleri sırasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun sessiz kalması da hakemleri rahatsız eden başka bir konu oldu.



HAKEMLERLE PAYLAŞILMADI



Merkez Hakem Kurulu'nun zoom üzerinden yapılan görüntülü ve sesli eğitim toplantılarının tamamı kayıt altına alınıyor. Bu kayıtlar daha sonra hakemlerle mail yolu ile paylaşılıyor. Ancak gündem olan 1 Mart tarihinde gerçekleştirilen eğitim toplantı kayıtlarının hakemlerle hiç paylaşılmadığı iddia edildi.



