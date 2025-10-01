01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu hakkında bir açıklama yayınladı.

calendar 01 Ekim 2025 18:21 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 18:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi, sarı-lacivertlilere transferi için maddi yardım sağladığı Kerem Aktürkoğlu için bir açıklama yayınladı.

Hakan Safi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aktürkoğlu'nun transferinin maddiyatı hakkında ifadelerinin çarpıtıldığını söyledi.

İşte Hakan Safi'nin açıklamasının tamamı şu şekilde: 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.