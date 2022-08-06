Gustavo Henrique, sınıfı geçti

Fenerbahçe forması altında ilk maçına Slovacko karşısında çıkan Gustavo Henrique, tam not aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Gustavo Henrique, sınıfı geçti
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06 Ağustos 2022 13:09
Fenerbahçe ile ilk sınavını Slovacko önünde veren Gustavo Henrique, genel olarak beğenildi.

Brezilyalı stoper, savunmadan görevini yaparken, topu oyuna sokma konusunda da başarılıydı. Duran toplarda ileriye giderek pozisyon aradı. Jesus'u yakından tanıyan 29 yaşındaki futbolcu, yararlı olacağını gösterdi.

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