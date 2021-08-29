Günün iddiası: "Cavani, Fenerbahçe'ye önerildi"

Ronaldo'nun Manchester United'd transferi Cavani hakkında çıkan transfer haberlerinin de dozunu arttırdı.

Abone Ol
Günün iddiası: 'Cavani, Fenerbahçe'ye önerildi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2021 09:16
Hem Avrupa hem de Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor. Cristiano Ronaldo'nun sürpriz şekilde Manchester United'a transfer olmasının ardından Cavani'ye yol gözüktü.

AVRUPA'DA TRANSFER İÇİN ZAMAN YOK

Türk spor gazetelerinde yer alan ve daha sonra Avrupa medyasına sıçrayan haberlere göre; Menajerler de Cavani'yi F.Bahçe'ye teklif etti. Henüz resmi bir temas olmasa da F.Bahçe yönetimi teklifi masaya yatırdı.

Manchester United ile sözleşmesi 2022 haziranında bitecek olan Cavani'den bonservis ücreti talep edilmezse önümüzdeki 1-2 gün içinde Fenerbahçe flaş bir transfere imza atabilir.

EDİTÖR'ÜN NOTU: 
Transfer süreci dinamik ve gelişen bir süreç! Dolayısıyla bugün olan yarın olmayabilir, bugün olmayan, yarın olabilir.... Cavani - Fenerbahçe ekseninde çıkan haberler şu anda Türk spor gazeteleri kaynaklı ve Sporx.com olarak bu içeriği de sizlere aktarıyoruz. Cavani'nin menajerinin dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayı da Sporx twitter hesabında paylaşmıştık.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.