Günün iddiası: 'Cavani, Fenerbahçe'ye önerildi'

Crisriano Ronaldo'nun Manchester United'a transferinin ardında taakımdan ayrılacağı iddia edilen Cavani için ilk açıklama kardeşi ve manjeri Walter Guglielmone'den geldi; "Cavani, United'daki sözleşmesine sadık kalacak ve kulüp de Cavani'yi bırakmak istemiyor"🔴 pic.twitter.com/pAAOqeCm2K



— Sporx (@sporx) August 28, 2021

Hem Avrupa hem de Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor. Cristiano Ronaldo'nun sürpriz şekilde Manchester United'a transfer olmasının ardından Cavani'ye yol gözüktü.AVRUPA'DA TRANSFER İÇİN ZAMAN YOKTürk spor gazetelerinde yer alan ve daha sonra Avrupa medyasına sıçrayan haberlere göre; Menajerler de Cavani'yi F.Bahçe'ye teklif etti. Henüz resmi bir temas olmasa da F.Bahçe yönetimi teklifi masaya yatırdı.Manchester United ile sözleşmesi 2022 haziranında bitecek olan Cavani'den bonservis ücreti talep edilmezse önümüzdeki 1-2 gün içinde Fenerbahçe flaş bir transfere imza atabilir.Transfer süreci dinamik ve gelişen bir süreç! Dolayısıyla bugün olan yarın olmayabilir, bugün olmayan, yarın olabilir.... Cavani - Fenerbahçe ekseninde çıkan haberler şu anda Türk spor gazeteleri kaynaklı ve Sporx.com olarak bu içeriği de sizlere aktarıyoruz. Cavani'nin menajerinin dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayı da Sporx twitter hesabında paylaşmıştık.